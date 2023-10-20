Врач объяснила, что делать при низком давлении

Гипотония, то есть низкое давление, — такое же опасное состояние, как и гипертония. О гипотонии говорят, если артериальное давление (АД) опускается ниже 90 на 60 либо падает на более чем 40 мм рт. ст. от исходного.

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О том, чем опасно такое состояние и почему оно возникает, «Секрету» рассказала врач-кардиолог, терапевт клиники «К+31» Валерия Тхорикова.

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По словам эксперта, гипотония может сопровождаться обмороком, учащёнными пульсом и дыханием, холодной с синеватым отливом кожей.

«Это сигнал о катастрофе: у человека нарушается кровоснабжение жизненно важных органов. Это бывает при различных острых тяжёлых заболеваниях: инфекция, интоксикация, аллергия, инфаркт миокарда, аритмия, обезвоживание, кровотечение, тромбоэмболия», — отметила она.

Тхорикова объяснила, что при этих симптомах пациента нужно уложить в горизонтальное положение, а ноги приподнять. Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха и экстренно вызвать скорую.

Она отметила, что частая проблема — это ортостатическая (постуральная) гипотензия, когда давление резко снижается при принятии вертикального положения или после приёма пищи.

«Это падение АД, головокружение и даже обморок после стояния или через 20 минут после еды. Причиной является нарушение работы нервов и гормонов, регулирующих кровеносные сосуды, обезвоживание (например, диарея, рвота, недостаточный приём жидкости, обильное потоотделение), приём лекарств (снижающих артериальное давление, антидепрессанты)», — пояснила врач.

Эксперт добавила, что опасность этого состояния в том, что можно упасть и удариться головой.

Специалист порекомендовала таким пациентам:

употреблять больше соли и жидкости;

носить компрессионный трикотаж;

избегать резкого перехода в вертикальное положение;

не находиться долго на жаре.

«Если снизилось АД, нужно выпить два стакана воды, лечь с приподнятыми вверх ногами, съесть что-нибудь солёное, можно выпить кофеинсодержащий напиток — чай, кофе или колу. Если случился обморок или травма при падении, вызывайте скорую медицинскую помощь», — резюмировала Тхорикова.