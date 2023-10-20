Как правильно лечить гайморит

При этом она подчеркнула, что в некоторых случаях медицинские специалисты вынуждены оперировать пациентов из-за возникших осложнений. Чтобы этого не допустить, необходимо вовремя диагностировать синусит.

Врач-оториноларинголог Ольга Сперанская отмечает, что все пазухи носа сообщаются с носовой полостью с помощью соустья. По этой причине пациентам необходимо лечить насморк, так как носовые выделения могут закрыть проток к пазухе. Именно так развивается гайморит, объяснила она. Диагностировать его можно с помощью эндоскопического исследования полости носа. В случае подтверждения диагноза пациенту назначаются антибиотики, сосудосуживающие капли или гормональные препараты, а также промывание носа.