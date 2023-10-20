Остеопороз: кто в группе риска и как уберечь себя от недуга

С 1997 года по решению ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) 20 октября объявлено Всемирным днем борьбы с остеопорозом. В России этот день отмечается с 2005 года.

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Остеопорозом именуют медленный процесс разрушения костной ткани в организме. С течением недуга кости становятся менее плотными и более хрупкими. При этом чаще всего патологию обнаруживают лишь после возникновения перелома у пациента.

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В данный момент остеопороз занимает четвертое место в списке самых распространенных неинфекционных патологий, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим болезням и диабету. Согласно статистике, в России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет страдают от остеопороза.

Подробнее о том, кто еще в группе риска, какие симптомы сигнализируют об остеопорозе и какие профилактические меры следует принимать в борьбе с недугом, читайте в материале "Рамблера".

Симптомы остеопороза

Коварность недуга заключается в том, что он может долгое время протекать бессимптомно до момента, пока человек не получит травму. Перелом при остеопорозе может возникнуть в ответ даже на минимальную нагрузку.

боль в тазобедренных суставах, крестцовом отделе позвоночника, ребрах и грудной клетке;

острая боль при нахождении в одной позе долгое время (при смещении позвонков);

возникновение боли в спине при незначительном падении или поднятии какого-либо груза;

регулярные судороги, напряжение в мышцах;

уменьшение роста;

нарушение осанки и в различных отделах опорно-двигательного аппарата;

симптомы тяжести между лопатками (при смещении позвонков); Однако со временем у пациентов проявляются симптомы остеопороза. К ним относятся:

При возникновении одного или нескольких симптомов медики рекомендуют обращаться к специалистам для постановки диагноза.

Если болезнь начнет прогрессировать, это может привести к серьезным переломам, который впоследствии способны стать причиной инвалидности.

Кто в группе риска

наследственность

дефицит кальция и витамина D в пище

злоупотребление алкоголем, газированными напитками и кофе

курение

малоподвижный образ жизни Риск развития остеопороза возрастает с годами. Виной тому изменения в процессе обмена веществ. Однако увеличить риск развития недуга могут и другие факторы. В их числе:

В особую группу риска также входят женщины старше 40 лет. Дело в том, что в период менопаузы они сталкиваются с гормональными изменениями, которые негативным образом влияют на состояние костной ткани. Недостаток эстрогена в организме приводит к тому, что старая костная ткань начинает разрушаться быстрее, чем появляется новая. Из-за это количество кальция в костях падает, а риск переломов возрастает.

Профилактика остеопороза

Чтобы не допустить развитие остеопороза, специалисты советуют внедрять в жизнь профилактические меры.

Прежде всего необходимо контролировать свой вес и не злоупотреблять диетами. Дело в том, что недостаток жира в организме нередко приводит к развитию остеопороза – витамины, которые участвуют в метаболизме кальция являются жирорастворимыми.

Важно также следить за продуктами, которые вы потребляете, и питаться сбалансированно. Это поможет насытить организм всем необходимым для построения костной ткани.

Кроме того, нужно отказаться от алкоголя и сигарет – никотин выводит кальций из организма.