Перечислены лекарства, которые негативно влияют на состояние костей

Остеопороз — заболевание, при котором кости теряют свою прочность и ломаются от легких травм.

Один из видов остеопороза – вторичный, когда заболевание провоцирует прием лекарств, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

«Это глюкокортикоиды, антикоагулянты, некоторые психотропные препараты, например, антидепрессанты, или препараты, используемые в онкологической практике. Часто остеопороз развивается при длительном приеме противоэпилептических препаратов», – перечислила Лесняк.

Эти препараты приводят к потере костной массы, некоторые приводят к снижению выработки половых гормонов, нарушают метаболизм витамина D или кальция. Иногда лекарства стимулируют созревание остеокластов. Это клетки, которые выделяют специальные ферменты для разрушения старой и поврежденной костной ткани. Когда их становится слишком много, разрушение костей ускоряется.