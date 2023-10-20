Названы скрытые признаки рака пищевода, которые нельзя игнорировать

На ранних стадиях рак пищевода может протекать бессимптомно либо проявлять неспецифические симптомы. О некоторых из них специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали изданию The Sun.

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Эксперты выделяют две группы таких признаков: первые связаны с работой ЖКТ и говорят о ее сбоях, в то время как другие могут проявляться при самых различных заболеваниях и состояниях.

В первую группу входят трудности при глотании (дисфагия), изжога и сильная отрыжка. Во вторую – кашель, который не проходит после лечения, охриплость, беспричинная потеря веса, отсутствие аппетита, постоянное чувство усталости и боль в горле.

Сотрудники службы обращают внимание, что наиболее тревожным симптомом, который может указывать на развитие онкологии, является кровь в кале. В таком случае рекомендуется как можно скорее обратиться к специалисту и пройти обследование.