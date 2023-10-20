Кардиолог указала на опасность приема сердечных лекарств

Врач-кардиолог Анна Бирюкова указывает на опасности, связанные с применением "сердечных" лекарств.

Одна из главных групп таких препаратов - антигипертензивные лекарства, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Они снижают артериальное давление, но при неправильном приеме могут вызвать чрезмерное снижение давления и негативно повлиять на кровоснабжение головного мозга.

Другая группа препаратов, которые необходимы в работе кардиологов, - ритм-урежающие препараты. Они помогают нормализовать сердечный ритм, однако их неконтролируемое применение может привести к чрезмерному урежению ритма и развитию АВ-блокад. Кроме того, эти препараты не рекомендуется принимать пациентам с определенными сопутствующими заболеваниями.