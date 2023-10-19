Пульмонолог посоветовал применять «ковидные» средства защиты от гриппа

Пульмонолог Карабиненко посоветовал применять «ковидные» средства защиты от гриппа
Пульмонолог и доктор медицинских наук Александр Карабиненко посоветовал россиянам сделать прививки, чтобы сберечь свое здоровье в холодную пору.
«Вакцинироваться надо против гриппа и ОРВИ! Это должны сделать все, но особенно — те, кому болеть респираторными заболеваниями нельзя в принципе. Это лица с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой и со сниженным иммунитетом. Им прививки необходимы в первую очередь!», — пояснил медик в беседе с ОСН.
Имеющим склонность к воспалению легких, доктор порекомендовал сделать вакцину от пневмококковой инфекции.
«Всеобщая вакцинация против гриппа у нас заканчивается как раз в октябре. А пока что у каждой станции метро стоят машины, где весь процесс проходит быстро и абсолютно бесплатно. Я и сам проходил его уже раз десять, и по своему опыту могу сказать, что все отлично работает», - подчеркнул Карабиненко.
Он также посоветовал пользоваться медицинскими масками.
«В свое время они доказали свою высокую эффективность, так что я не вижу оснований, чтобы пренебрегать ими сейчас. Что же касается витаминов, которых — как полезных, так и бесполезных — великое множество, то они против вирусных инфекций не помогают никак. Нет, пейте, конечно, на здоровье, если нужно, но всерьез на них не рассчитывайте», - подытожил доктор.