Пульмонолог посоветовал применять «ковидные» средства защиты от гриппа

«В свое время они доказали свою высокую эффективность, так что я не вижу оснований, чтобы пренебрегать ими сейчас. Что же касается витаминов, которых — как полезных, так и бесполезных — великое множество, то они против вирусных инфекций не помогают никак. Нет, пейте, конечно, на здоровье, если нужно, но всерьез на них не рассчитывайте», - подытожил доктор.