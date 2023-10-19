Британская медсестра назвала пульсацию в шее симптомом опасного недуга
Британская медсестра Кристин Даттон рассказала, о каком недуге сигнализирует пульсация в шее. Об этом сообщает The Mirror.
По словам медика, данный симптом может указывать на гипертонию.
По данным Британского кардиологического фонда, гипертония является опасным для жизни состоянием, от которого страдают порядка 14,4 миллиона человек в Великобритании, но около девяти миллионов из этих людей не знают, что у них оно есть.
В числе других симптомов высокого кровяного давления: умеренные или сильные головные боли, беспокойство, одышка, носовые кровотечения и учащенное сердцебиение.
По данным Национальной службы здравоохранения, высокое кровяное давление создает чрезмерную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки и глаза. Обычно оно не имеет никаких симптомов, поэтому единственный способ узнать, есть ли оно у вас, — это проверить артериальное давление. Здоровые взрослые старше 40 лет должны проверять артериальное давление не реже одного раза в пять лет. Но если у вас повышенный риск высокого кровяного давления, вам следует проверять свое кровяное давление чаще, в идеале — один раз в год.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что симптомы гипертонии отличаются у женщин и мужчин.