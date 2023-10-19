Медсестра назвала пульсацию в шее симптомом опасного недуга

Британская медсестра Кристин Даттон рассказала, о каком недуге сигнализирует пульсация в шее. Об этом сообщает The Mirror.

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По словам медика, данный симптом может указывать на гипертонию.

По данным Британского кардиологического фонда, гипертония является опасным для жизни состоянием, от которого страдают порядка 14,4 миллиона человек в Великобритании, но около девяти миллионов из этих людей не знают, что у них оно есть.

В числе других симптомов высокого кровяного давления: умеренные или сильные головные боли, беспокойство, одышка, носовые кровотечения и учащенное сердцебиение.

По данным Национальной службы здравоохранения, высокое кровяное давление создает чрезмерную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки и глаза. Обычно оно не имеет никаких симптомов, поэтому единственный способ узнать, есть ли оно у вас, — это проверить артериальное давление. Здоровые взрослые старше 40 лет должны проверять артериальное давление не реже одного раза в пять лет. Но если у вас повышенный риск высокого кровяного давления, вам следует проверять свое кровяное давление чаще, в идеале — один раз в год.