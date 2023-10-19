Эндокринолог перечислила симптомы, требующие срочного визита к врачу

Диетолог, эндокринолог Ирина Пожалостина назвала ранние симптомы диабета II типа, которые требуют срочного визита к врачу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

© Unsplash.com

По словам медика, на ранних стадиях недуг протекает бессимптомно. Первыми симптомами становятся жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, зуд кожи и половых органов.

Как правило, к сахарному диабету приводит ожирение и избыточный вес. Именно поэтому эндокринолог посоветовала регулярно проверять уровень сахара в крови, если объем талии превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин.

Врач также напомнила, что, если игнорировать лечение, диабет может спровоцировать системные сосудистые осложнения, которые способны привести к поражению почек, сетчатки глаз, сердца, головного мозга и артерий нижних конечностей.