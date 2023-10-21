Врач рассказала об изменениях настроения при больной печени

Сонливость, раздражительность и потеря аппетита могут быть признаками проблем с печенью и желчным пузырем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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По словам эксперта, о проблемах с желчным пузырем говорит отсутствие аппетита и тошнота после приема жирной пищи. Это вызвано застоем желчи, а из-за ее дефицита жиры перестают быстро и адекватно перевариваться, что способствует отсутствию чувства голода в течение долгого времени.

В качестве неочевидного признака Лебедева отметила также изменения настроения, например, возникновение агрессии, недоверия к людям и раздражительности. Причиной становится попадание необработанных в организме продуктов в головной мозг и вызванное тем самым нейровоспаление и изменение баланса нейромедиаторов.

Врач утверждает, что о возможных болезнях печени свидетельствуют состояния усталости и «тумана в голове».

— Вызываются повышением аммиака и гомоцистеина, которые утилизируются в печени. Когда их много, они проникают в мозг, что приводит к таким симптомам, — отметила эксперт в своем Telegram-канале.