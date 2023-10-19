Врач предупредил о неожиданной причине потемнения пломбы

Пломбы в зубах могут темнеть не только из-за красящих напитков, таких как чай, кофе или красное вино, но и по другим причинам, предупредил стоматолог-хирург, имплантолог Арам Давидян. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что еще может повлиять на цвет пломбы.

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По словам Давидяна, после установки пломбы врачи рекомендуют на некоторое время отказаться от кофе, крепкого чая, красного вина, темного винограда, ярких соков, моркови, свеклы. Однако она может потемнеть и из-за некачественной питьевой воды. «В некоторых регионах трубопроводная вода из-за большого содержания фтора провоцирует быстрое образование темного налета на зубах», — объяснил врач.

"Вредные привычки также вредят красоте зубов. Например, табакокурение вызывает быстрое образование налета коричневого либо желтоватого оттенка"

Кроме того, пломба может темнеть и из-за усадки материала. «Такое вполне может произойти с течением времени: это нормально и приводит к тому, что края пломбы немного окрашиваются», — рассказал специалист.

Давидян посоветовал придерживаться простых правил, чтобы избежать потемнения пломб. Так, он призвал не есть одновременно сильно горячие и холодные блюда, ограничить прием красящих продуктов и жидкостей, правильно чистить зубы и раз в полгода-год проводить профессиональную чистку зубов в клинике. Он добавил, что при любом потемнении пломбы нужно сразу обратиться к стоматологу.