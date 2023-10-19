Врач рассказала, как распознать дефицит магния и чем он опасен

Магний является важным макроэлементом, который влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем, поддерживает прочность костей, участвует в метаболизме калия и кальция и не только. О том, как распознать его дефицит и чем он опасен, Pravda.Ru рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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«Характерные симптомы нехватки магния — мышечные спазмы, чувство онемения и покалывания в конечностях, вялость и апатия или, наоборот, повышенная возбудимость, внезапные перепады настроения, нарушения сна, сбои сердечного ритма, потеря аппетита, тошнота, рвота и запор, изжога, тиннитус — звон в ушах и голове», — перечислила врач.

По ее словам, данные симптомы не стоит игнорировать, потому что при длительном дефиците магния могут начаться серьезные последствия, в том числе, депрессия, сахарный диабет, гипертония, гипотония, остеопороз, мочекаменная болезнь, атеросклероз. При обнаружении признаков нехватки магния Уланкина советует обратиться к терапевту.

Ученые из Шаньдунского китайского медицинского университета до этого выяснили, что большее потребление магния с пищей снижает риск развития заболевания периферических артерий (ЗПА), при котором ухудшается кровоток в нижних конечностях.