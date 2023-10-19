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Врач Чернышова предостерегла от опасных ошибках при боли в животе

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 перечислила главные ошибки, которые совершает большинство людей при боли в животе.

Врач предостерегла от опасных ошибках при боли в животе
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По словам специалиста, чаще всего при боли в животе люди стараются принять обезболивающий препарат или приложить к животу грелку. Но эти действия могут быть опасны.

Все дело в том, что боль в животе может быть признаком самых разных нарушений в организме.

"Она может быть связана с желудком, поджелудочной железой, кишечником, почками, воспалением аппендикса. Иногда под боль в животе маскируется инфаркт", – рассказала Надежда Чернышова.

Выявить настоящую причину может только врач, который видит клиническую картину в целом. Самолечение может привести к ухудшению состояния.

"Если принять обезболивающее при боли в животе, то мы можем замаскировать симптомы. Неприятные ощущения пройдут, потому что таблетка подействует. Но процесс продолжит развиваться и может привести к более тяжелым последствиям", – объяснила Надежда Чернышова

Грелка, по словам врача, опасна тем, что тепло может усугубить течение воспалительный процесс и вызвать осложнения, если боль была вызвана воспалительными заболеваниями, в числе которых аппендицит, холецистит, панкреатит.

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