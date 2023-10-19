К каким последствиям может привести кариес, если его не лечить

«На кариозных зубах быстро образуется налет. Люди с кариесом остро ощущают холодную, сильно сладкую или кислую пищу. Более того, кариес приводит к сколам, трещинам и зазорам между зубами. В результате зубной ряд становится неровным и кривым. В более тяжелых случаях может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей. Гной собирается у корня зуба, развивая кисту. Если еще более запустить кариес, воспаляются кости челюсти. Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком. Тогда придется лечить не только зубы, но и ЖКТ», — отметил стоматолог.