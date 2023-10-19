Почему опасно дышать над картошкой

Во время болезни некоторые люди используют старый «бабушкин» метод – дышат над картошкой. Врач скорой помощи Дмитрий Молодой предупредил, что такой способ лечения может быть опасен.

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По словам эксперта, ингаляции над картошкой практически бесполезны, а в некоторых случаях могут нанести вред здоровью.

Лечебный эффект тёплого пара значительно преувеличен. Он практически никак не работает. Да, он увлажняет слизистую и может принести некое облегчение. Но он совсем не лечит.

Дмитрий Молодой отмечает, что есть гораздо безопасные способы увлажнить слизистую. Например, включить в комнате увлажнитель.