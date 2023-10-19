Врач: психосоматика — частая причина болезней

Психосоматика является одной из причин возникновения самых разных заболеваний. С этим утверждением согласен и врач доказательной медицины Олег Абакумов, объяснивший из-за чего мы начинаем болеть.

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«Чихи, больная спина и выпадающие волосы неразрывно идут с хаосом, который мы переживаем внутри. Психосоматика — частая причина вылезающих болячек», - говорит Абакумов.

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Врач привел в пример несколько недугов. Известно, что язвенная болезнь возникает из-за дефектов в слизистой оболочке, что сопровождается болью, тошнотой, рвотой, изжогой и тяжестью в животе. К этому можно добавить запоры, а также такие симптомы, как потливость ладоней и белый налет на языке. Язву активирует бактерия, а помогают ей в этом алкоголь, табак, стресс и переживания. Оставлять лечение болезни «на потом» не следует, иначе могут быть осложнения в виде образований сквозных отверстий, кровотечения и возникновения опухоли.

Гипертоническая болезнь сопровождается головными болями, шумом в ушах, учащенным сердцебиением, онемением рук и ног, потливостью и мурашками по коже. Повышенное давление — прямое следствие артериального склероза, избыточного веса и вредных привычек. Забывающий пользоваться тонометром получает в ответ инфаркт миокарда.

При бронхиальной астме происходит воспаление дыхательных путей. Появляются свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди, мокрота и насморк. А виной тому — стресс, который не дает нормально дышать и насыщать кровь кислородом. Только хуже делает курение. Так можно довести дело до инфекционного бронхита.

«Ревматоидный артрит - это хроническое воспаление соединительной ткани, которое повреждает суставы и поражает внутренние органы. Болезнь нападает на конечности в виде покраснения и припухлости. Под кожей появляются плотные участки. Пациентам сложнее работать и быть активными. Артрит словно открывает дверь и приглашает инфекции зайти в организм без фейс-контроля. Это может привести к патологиям сердца, легких и почечной недостаточности», - рассказывает доктор еще об одном недуге.

К симптомам воспаления кишечника относятся боли в животе, как при схватках, диарея с кровью и слизью, кровотечение, анальные трещины, высокая температура и анемия. Причины развития этого заболевания пока до конца не ясны. Но точно на него влияют иммунные нарушения, генетика и стрессы. Болезнь может привести к кровотечению, воспалению в брюшине и даже онкологии.

К увеличению щитовидной железы и поражению других органов приводит гипертиреоз. Здесь есть такие симптомы, как потливость, пульс от 120 ударов, резкое снижение веса, частые позывы в туалет, плохой сон, раздражительность, скачок сахара в крови, нарушение цикла. Это ведет к сбоям в работе сердца, хрупкости костей и ухудшению зрения. Также возможны кожные проблемы, лихорадка и психические расстройства.

Атопический дерматит — это когда все чешется, зудит и покрывается высыпаниями. К таким последствиям приводит мутация в структурном белке кожи. Она не ведет к дерматиту сама по себе, но создает для этого условия. Причинами недуга становятся аллергены. Они могут быть пищевыми: коровье молоко, пшеница, раки, крабы, соя, шоколад, цитрусовые; пыльцевые: амброзия, полынь, береза, ольха; пылевыми: шерсть животных, постельные клещи, плесневые грибы, бумажная пыль, лаки, краски. Длительное обострение чревато депрессией и истерией.