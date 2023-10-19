Врач назвал опасный ночной симптом — через два года находят рак

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что, начиная с 45 лет, у мужчин часто диагностируются два опасных заболевания, которые, если их не обнаружить и не лечить вовремя, "приносят очень много хлопот". Речь про аденому предстательной железы и рак простаты.

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Заболевания распространены гораздо шире, чем может показаться. Кстати, в США и Европе, например, рак простаты занимает первое место в структуре онкологических заболеваний у мужчин - и уже давно, уточнил Марк Гадзиян.

"Есть данные, что в 80-90 лет у 80% мужчин есть аденома простаты, а в 90% есть рак (он может быть клинически незначимым)", - пишет врач в своем Telegram-канале, отмечая, что присутствие двух заболеваний одновременно - не редкость.

Сначала проявляется одно заболевание, а через какое-то время специалисты находят онкологию. Такие ситуации известны и часто им предшествует ряд определенных симптомов.

По словам специалиста, в его практике были пациенты, которым удаляли аденому, а через два года в этой же предстательной железе находили рак и лечили уже этот недуг.

Врач призвал в возрасте от 40 до 70-75 лет более тщательно следить за анализом ПСА и тем, как и когда человек ходит в туалет. Тревожный симптом - если человек часто встает ночью, просыпается, ощущая позывы в туалет. Затруднения с опорожнением мочевого пузыря должны дополнительно насторожить, отметил доктор. Что делать, если вы стали замечать такие симптомы?

"Есть простые обследования: УЗИ, урофлуометрия, ОАМ. Они дадут нам ответы на вопросы, помогут вовремя поставить диагноз", - уточнил онкоуролог.