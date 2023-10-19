Врач указал на опасное изменение в человеке

Важный элемент защитной системы нашего организма - так называемые белки острой фазы воспаления. Их повышение зачастую может предупреждать о проблеме в организме.

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"Повышение уровня острых белков всегда является плохим признаком", - подчеркнул кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, добавив, что такая ситуация в ряде случаев указывает на серьезное воспаление в организме или наличие заболевания.

СРБ или С-реактивный белок является одним из основных маркеров воспаления, уточнил специалист в своем Telegram-канале.

Если СРБ повышен, это может быть сигналом наличия инфекции в организме, отметил специалист.