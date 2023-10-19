Названы безопасные способы снижения температуры без лекарств

Понизить температуру тела во время болезни можно, не прибегая к лекарствам. Об этом рассказала «Газете.Ru» старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

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По словам Савельевой, при повышенной температуре тела можно делать холодные компрессы.

«Нанесение холодных компрессов на лоб, затылок, запястья или ягодицы может помочь снизить температуру тела. Для создания компресса можно использовать мокрую и холодную тряпку или погрузить полотенце в холодную воду», — объяснила терапевт.

Она отметила, что снижению температуры тела также способствует обильное питье, причем показаны как «теплые возбуждающие напитки», так и натуральные соки и вода, в том числе, холодные.

Кроме того, по мнению Савельевой, понизить температуру можно, приняв прохладный душ.

«Принятие прохладного душа или ванны может помочь снизить температуру тела и создать ощущение прохлады. Воду можно постепенно охладить, чтобы избежать внезапных перепадов температуры», — рассказала врач.

Она добавила, что при повышенной температуре необходимо надевать легкую одежду, а также избегать физической активности.

Терапевт уточнила, что использовать эти методы нужно в меру, особенно если повышение температуры вызвано инфекцией или «другим болезненным состоянием».