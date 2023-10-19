Названы безопасные способы снижения температуры без лекарств

Терапевт назвала безопасные способы снижения температуры без лекарств
Понизить температуру тела во время болезни можно, не прибегая к лекарствам. Об этом рассказала «Газете.Ru» старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.
По словам Савельевой, при повышенной температуре тела можно делать холодные компрессы.
«Нанесение холодных компрессов на лоб, затылок, запястья или ягодицы может помочь снизить температуру тела. Для создания компресса можно использовать мокрую и холодную тряпку или погрузить полотенце в холодную воду», — объяснила терапевт.
Она отметила, что снижению температуры тела также способствует обильное питье, причем показаны как «теплые возбуждающие напитки», так и натуральные соки и вода, в том числе, холодные.
Кроме того, по мнению Савельевой, понизить температуру можно, приняв прохладный душ.
«Принятие прохладного душа или ванны может помочь снизить температуру тела и создать ощущение прохлады. Воду можно постепенно охладить, чтобы избежать внезапных перепадов температуры», — рассказала врач.
Она добавила, что при повышенной температуре необходимо надевать легкую одежду, а также избегать физической активности.
Терапевт уточнила, что использовать эти методы нужно в меру, особенно если повышение температуры вызвано инфекцией или «другим болезненным состоянием».
«В случае продолжающегося повышения температуры или симптомов, следует обратиться к врачу для оценки состояния и получения необходимого лечения», — пояснила Савельева.