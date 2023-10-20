О чем говорит боль в разных частях головы

У многих голова болит по-разному: то начнёт давить виски, то сведёт скулы, то возникнут странные ощущения в глазницах.

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Пациенты редко обращают на это внимание, а ведь место возникновения боли почти всегда подсказывает, из-за чего она вообще возникла и как её лечить.

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О значении боли в разных частях головы «Секрет» поговорил с неврологом медицинского центра «Неболит» Еленой Мирошник и неврологом клиники Medical On Group Ириной Буславской.

Как возникает головная боль

В самом мозге нет болевых рецепторов, так что боли он не чувствует. Но почему же голова болит?

Как рассказывает Ирина Буславская, принято выделять четыре механизма развития головной боли:

головная боль мышечного напряжения связана с перенапряжением мышц волосистой части головы, шеи, лобного апоневроза (так называемого сухожильного шлема);

сосудистая головная боль вызывается раздражением болевых рецепторов, расположенных на внутренней поверхности церебральных артерий и вен;

гипертензионная головная боль связана с раздражением рецепторов мозговых оболочек;

смешанная головная боль вызывается различными сочетаниями вышеперечисленных факторов.

«В зависимости от механизма развития головной боли будет зависеть её локализация, интенсивность и характер боли», — пояснила Буславская.

У хронических головных болей своя классификация. Они делятся на первичные (без известной первопричины) и вторичные (такие связаны с травмой, инфекцией и другими проблемами с организмом).

В этой категории принято выделять:

мигрень — причины её возникновения до конца не изучены, она проявляется регулярными приступами головной боли с аурой, то есть симптомами-предвестниками приступа, или без неё;

уже известную нам головную боль напряжения — она слабее мигрени, но встречается куда чаще;

кластерную головную боль — это эпизодические и крайне интенсивные приступы боли, которые чаще встречаются у мужчин и неофициально называются «головной болью самоубийцы»;

триггерную головную боль — такая боль может возникнуть из-за холода, внешнего воздействия (например, тугого хвоста волос) или физнагрузки (то есть определённых триггеров);

головную боль, обусловленную невралгией тройничного нерва — ещё один вид кратковременных приступов боли, но уже из-за собственно лицевого нерва, нередко её вызывает переохлаждение.

«Ещё необходимо отдельно сказать о головной боли, вызванной чрезмерным употреблением и психологической зависимостью от лекарств. К сожалению, доступность информации о лечении головной боли и доступность лекарственных препаратов нередко приводит к злоупотреблению обезболивающими, что в конечном счёте приводит не к ожидаемому улучшению, а к развитию более стойкой формы головной боли», — добавила Буславская.

Как проявляются разные виды головной боли

Сосудистая головная боль обычно появляется в висках, области глазниц или затылка. Она пульсирующая и совпадает с ритмом сердечного сокращения. А вот у головной боли напряжения обычно нет чёткой локализации — она стягивает голову как будто обручем или тисками. Гипертензионная головная боль, в свою очередь, распирающая, тоже без чёткой локализации и возникает сразу после того, как человек открыл глаза.

Мигрень обычно сосредотачивается в одной половине головы, характер боли при этом часто пульсирующий. Иногда она сопровождается другими симптомами, например, тошнотой, рвотой, свето- и шумобоязнью.

«Кластерные головные боли — это редкий, но чрезвычайно интенсивный тип головной боли, обычно локализующийся в одном глазу. Он получил название "кластерный" из-за частоты и схожести приступов боли», — рассказала Елена Мирошник.

Кластерные боли могут сопровождаться покраснением конъюнктивы, слезами, заложенностью или выделениями из носа. Если головные боли вызывает невралгия тройничного нерва, то болеть будет только с одной стороны, а сама боль будет походить на удар электрическим током.

Из-за чего ещё может болеть голова в разных местах

Разберём на примере самых встречающихся видов боли.

Боль в области лба, скул и носа может говорить о синусите, продолжает Мирошник. Воспаление синусов вызывает давящую и пульсирующую боль, которая усиливается при наклоне головы.

Боль в затылке и шее может быть вызвана разными причинами, в том числе напряжением и стрессом. А ещё она может быть симптомом мигрени.

Глазная боль может в том числе говорить собственно о проблемах с глазами (глаукоме или, например, конъюнктивите).

Ушная боль не всегда намекает на проблемы в ушах — она может возникать при заболеваниях челюсти и зубов, а ещё при знакомой нам мигрени.