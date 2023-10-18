Врач назвал возможные причины головной боли по утрам

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Усов заявил, что причины возникновения утренней головной боли могут быть внутренние и внешние.

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В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что первые связаны с наличием у человека определённых заболеваний. Например, речь может идти о сосудистых болях.

При гайморите и синусите боль может быть вызвана однообразным положением головы ночью.

Что касается внешних факторов, то они связаны с условиями вокруг. Например, человеку может не хватать свежего воздуха. Ещё одна причина — сон на неудобной поверхности.