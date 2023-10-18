Иммунолог рассказал о способах защититься от тройной эпидемии

"На сегодня ковид протекает в большинстве случаев очень похоже на обезличенную респираторную инфекцию, и отличить его без выполнения лабораторного теста очень сложно, практически невозможно, - считает эксперт. - Но если ковид протекает как респираторная инфекция и не даёт такой частоты осложнений, как это было два года назад, то с клинической точки зрения отличать его нецелесообразно, так как лечится он исключительно симптоматически, как и обычная респираторная инфекция". Даже если заболел человек с тяжелым коморбидным фоном, оговаривается Андрей Поздняков, тактика лечения и при COVID, и при ОРВИ будет одинаковой. "В случае, если течение заболевания будет тяжелым, пациента отправят на стационарное лечение, и в любом случае врачи обследуют его и выявят возбудителя, чтобы понимать, каких последствий можно ожидать", - поясняет доктор.