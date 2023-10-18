Иммунолог рассказал о способах защититься от тройной эпидемии

Иммунолог рассказал о способах защититься от грозящей россиянам тройной эпидемии
В холодное время года всегда растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями - как банальными "простудами", так и гриппом. При этом уже четвертую зиму мы будем проводить вместе с COVID - коронавирус закрепился в популяции и уровень заболеваемости сейчас составляет около 11 случаев на 100 тысяч населения.
Некоторые специалисты предупреждают об угрозе "тридемии" - когда люди будут заражаться сразу и ОРВИ, и гриппом, и COVID. Насколько высок риск? На этот вопрос "Российской газете" ответил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Действительно сейчас нас предупреждают о том, что в наступившем эпидсезоне (то есть в холодное время года) есть повышенный риск заражения гриппом, ковидом, который включает разные новые штаммы, а также ожидается всплеск обычных респираторных инфекций - аденовирусной, риновирусной и проч., - поясняет Андрей Поздняков. - Но в таком контексте все же не подразумевается, что человек обязательно заразится одновременно тремя возбудителями - и гриппом, и ковидом и каким-либо "банальным" респираторным вирусом (которых, кстати, насчитывается более 250). Такое, конечно, возможно, но подобные случаи встречаются редко, так как вирусы тоже конкурируют между собой за возможность присутствовать и размножаться в популяции людей".
Можно ли говорить, что люди будут чаще болеть гриппом, ковидом и различными ОРВИ? Доктор Поздняков полагает, что паниковать по этому поводу однозначно не стоит. И объясняет, почему нет повода для большого беспокойства.
"На сегодня ковид протекает в большинстве случаев очень похоже на обезличенную респираторную инфекцию, и отличить его без выполнения лабораторного теста очень сложно, практически невозможно, - считает эксперт. - Но если ковид протекает как респираторная инфекция и не даёт такой частоты осложнений, как это было два года назад, то с клинической точки зрения отличать его нецелесообразно, так как лечится он исключительно симптоматически, как и обычная респираторная инфекция". Даже если заболел человек с тяжелым коморбидным фоном, оговаривается Андрей Поздняков, тактика лечения и при COVID, и при ОРВИ будет одинаковой. "В случае, если течение заболевания будет тяжелым, пациента отправят на стационарное лечение, и в любом случае врачи обследуют его и выявят возбудителя, чтобы понимать, каких последствий можно ожидать", - поясняет доктор.
"Но когда начнется сезон гриппа (в этом году рост заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре), ситуация несколько изменится, - предупреждает Поздняков. - Это связано с тем, что грипп не типичная респираторная инфекция, и протекает он клинически отлично от ковида и других респираторных инфекций. Как правило, грипп начинается внезапно, впримерно в течение часа состояние пациента резко ухудшается: поднимается температура до 38 градусов, иногда выше; появляются признаки интоксикации - выраженная головная боль, ломота в суставах и мышцах. Респираторные симптомы при гриппе отстают, появляются позже: кашель, реже насморк, возникает на вторые-третьи сутки. Обычно это сухой надсадный кашель, как при трахеите. Грипп сам по себе довольно тяжелое заболевание, чреватое осложнениями".
"Тридемия не подразумевает, что человек заболеет всеми тремя инфекциями сразу, но он может последовательно в течение эпидсезона болеть гриппом, ковидом и/или какой-нибудь ещё респираторной инфекцией. Если человек не тяжело переносит ОРВИ и не тяжело перенесет грипп, то будет достаточно симптоматической терапии", - заключил Поздняков.