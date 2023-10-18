Эксперты перечислили семь скрытых признаков инсульта у женщин
Женщины могут испытывать неочевидные симптомы при инсульте. На какие состояния стоит обратить внимание, рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.
По словам невролога Геры Камдар, тревожными признаками могут выступать сильная головная боль, беспричинная усталость и одышка. Также инсульт у женщин дает о себе знать в виде тошноты, рвоты, спутанного сознания и даже икоты.
"Женщины могут испытывать икоту во время инсульта, так как она является признаком повреждения продолговатого мозга, который контролирует дыхание, и супратенториальной коры, которая отвечает за координацию движений", – объяснила врач.
Эксперты обращают внимание, что не стоит подаваться панике про проявлении какого-либо из указанных состояний. Однако если они возникают в одно время и беспокоят вас в течение длительного периода, то стоит обратиться к специалисту и пройти обследование.
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