Эксперты перечислили семь скрытых признаков инсульта у женщин

По словам невролога Геры Камдар , тревожными признаками могут выступать сильная головная боль, беспричинная усталость и одышка. Также инсульт у женщин дает о себе знать в виде тошноты, рвоты, спутанного сознания и даже икоты.

"Женщины могут испытывать икоту во время инсульта, так как она является признаком повреждения продолговатого мозга, который контролирует дыхание, и супратенториальной коры, которая отвечает за координацию движений", – объяснила врач.

Эксперты обращают внимание, что не стоит подаваться панике про проявлении какого-либо из указанных состояний. Однако если они возникают в одно время и беспокоят вас в течение длительного периода, то стоит обратиться к специалисту и пройти обследование.