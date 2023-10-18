Стоматолог объяснила, как простая вода может испортить зубы

"Первые заметные признаки появляются на зубах в виде стойких пятен на эмали (белые, в крайних случаях – бурые или даже серые). Если состояние переизбытка фтора продолжается и развивается, то может произойти дезинтеграция эмали зубов", – объяснила стоматолог.