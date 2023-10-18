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Стоматолог Габеева объяснила, как простая вода может испортить зубы

Большое количество фтора человеческий организм получает с питьевой водой. Каким образом он может навредить зубам, "Лайфу" рассказала стоматолог Виктория Габеева.

Стоматолог объяснила, как простая вода может испортить зубы
© Unsplash

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, взрослому человеку требуется около 4 мг фтора в день. Если же содержание элемента превышает норму, то возникает риск развития флюороза – заболевания, при котором поражается эмаль зубов.

"Первые заметные признаки появляются на зубах в виде стойких пятен на эмали (белые, в крайних случаях – бурые или даже серые). Если состояние переизбытка фтора продолжается и развивается, то может произойти дезинтеграция эмали зубов", – объяснила стоматолог.

Что будет, если не чистить зубы

Однако патология сказывается не только на внешнем виде зубов, но и на их функциональности. Например, из-за флюороза может развиться кариес, предупредила врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал, эффективно ли чистить зубы без пасты.

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