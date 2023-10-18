Онколог объяснила связь изжоги с раком желудка

Онколог Марьенко объяснила связь изжоги с раком желудка
Врач-онколог Анастасия Марьенко объяснила, почему за простой изжогой может скрываться рак желудка. Она также дала пару советов для профилактики болезни.
По словам эксперта, обычная изжога не является серьезным недугом, но иногда говорит о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При этом заболевании кислота из желудка регулярно забрасывается в пищевод, тем самым травмируя его слизистую.
«При длительном воздействии кислоты на слизистую оболочку пищевода ее клетки начинают восстанавливаться с патологиями – такие клетки называются диспластическими. Дисплазия – это предраковое состояние» – подчеркнула она.
Анастасия Марьенко добавила, что если такие клетки не будут вовремя обнаружены, то они могут перерасти в раковые. Первым тревожным звоночком является регулярная изжога после приема пищи. В связи с чем следует принимать соответствующие меры для предотвращения развития ГЭРБ.
Онколог советует отказаться от курения и распития спиртных напитков. Также следует пересмотреть свой рацион и исключить из него жирную, острую и соленую пищу. Необходимо следить за режимом питания, например, не ложиться спать сразу после ужина, передает Life.ru.
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