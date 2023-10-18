Онколог объяснила связь изжоги с раком желудка

Врач-онколог Анастасия Марьенко объяснила, почему за простой изжогой может скрываться рак желудка. Она также дала пару советов для профилактики болезни.

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По словам эксперта, обычная изжога не является серьезным недугом, но иногда говорит о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При этом заболевании кислота из желудка регулярно забрасывается в пищевод, тем самым травмируя его слизистую.

«При длительном воздействии кислоты на слизистую оболочку пищевода ее клетки начинают восстанавливаться с патологиями – такие клетки называются диспластическими. Дисплазия – это предраковое состояние» – подчеркнула она.

Анастасия Марьенко добавила, что если такие клетки не будут вовремя обнаружены, то они могут перерасти в раковые. Первым тревожным звоночком является регулярная изжога после приема пищи. В связи с чем следует принимать соответствующие меры для предотвращения развития ГЭРБ.

Онколог советует отказаться от курения и распития спиртных напитков. Также следует пересмотреть свой рацион и исключить из него жирную, острую и соленую пищу. Необходимо следить за режимом питания, например, не ложиться спать сразу после ужина, передает Life.ru.