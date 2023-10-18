Инфекционист рассказала, как избежать простуд осенью

Инфекционист, кардиолог, терапевт Татьяна Руженцова рассказала, как укрепить иммунитет в осенне-зимний период.

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По словам эксперта, чтобы не заболеть нужно меньше контактировать с лицами, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Стоит стараться реже посещать места скопления людей, особенно закрытые: торговые центры, развлекательные комплексы, общественный транспорт, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

Эксперт также посоветовала избегать перегрузок: и физических, и эмоциональных, избегать недосыпа.

"Подчеркну, что очень негативно влияет на иммунитет злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков. Должен быть здоровый образ жизни", — отметила она в комментарии argumenti.ru.

Руженцова также посоветовала больше ходить пешком, не забывать о физической активности.

В свою очередь вирусолог Сергей Вострухов посоветовал при прогулках на свежем воздухе не забывать одеваться по погоде, избегать переохлаждения и переутомления, передает «360».