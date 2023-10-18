Инфекционист рассказала, как избежать простуд осенью

Инфекционист Руженцова рассказала, как избежать простуд осенью
Инфекционист, кардиолог, терапевт Татьяна Руженцова рассказала, как укрепить иммунитет в осенне-зимний период.
По словам эксперта, чтобы не заболеть нужно меньше контактировать с лицами, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Стоит стараться реже посещать места скопления людей, особенно закрытые: торговые центры, развлекательные комплексы, общественный транспорт, где сложно соблюдать социальную дистанцию.
Эксперт также посоветовала избегать перегрузок: и физических, и эмоциональных, избегать недосыпа.
"Подчеркну, что очень негативно влияет на иммунитет злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков. Должен быть здоровый образ жизни", — отметила она в комментарии argumenti.ru.
Руженцова также посоветовала больше ходить пешком, не забывать о физической активности.
В свою очередь вирусолог Сергей Вострухов посоветовал при прогулках на свежем воздухе не забывать одеваться по погоде, избегать переохлаждения и переутомления, передает «360».
Осень перешла в предзимнюю фазу, наступил сезон простуд. Вместе с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком «Вечерняя Москва» разбиралась, как помочь нашему организму противостоять вирусам.