Лечение гриппа народными средствами может нанести вред и добавить к основной болезни еще ряд негативных проявлений. Об этом заявила аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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"Экспериментировать в случае с гриппом крайне опасно и не рекомендуется. Если есть подозрение на такую серьезную инфекцию, обязательно надо проконсультироваться с врачом и лечение проходить под его контролем", – рассказала она.

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По словам врача, лечение травами при наличии на них аллергии может серьезно отозваться, особенно при реакциях на пыльцу растений. Употребление трав в виде отваров, полосканий, а также приемы меда, чеснока, малины и лука могут привести к острому приступу аллергии. Эксперт заявила, что существует большой риск развития анафилактического шока.

Паршина заметила, если нет аллергии, тогда можно попробовать полоскания горла травами. Однако даже в этом случае необходима консультация специалиста. Существует мнение, что ромашка, чабрец, зверобой имеют антисептические свойства и снимают воспаление. Но важно понимать, что при термообработке такие растения легко теряют лечебные свойства, а в настоях остаются только их вкусы. Смягчить горло поможет только теплый, не горячий настой. При правильном заваривании трав, можно немного уменьшить отек в горле и поспособствовать восстановлению тканей.

Врач рассказала, что ингаляции на основе отваров овощей или масляных оказывают воздействие схожее с травами. Однако важно помнить о противопоказаниях. Нельзя проводить домашние ингаляции тем, у кого в анамнезе есть бронхиальная астма, круп, обструктивный бронхит, коклюш и другие проблемы. Также ингаляции запрещены при температуре.

Также эксперт упомянула о лечении ОРВИ и гриппа с помощью употребления горячего чая с вареньем или медом. По словам врача, большее число полезных веществ сохраняется в свежей и замороженной ягоде. В варенье концентрация витаминов резко снижена из-за термической обработки. В то же время повышается калорийность из-за добавленного сахара.

Паршина отметила, что высокое содержание витамина С в продуктах может стать причиной раздражения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и может усугубить течение гастрита, дуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение насморка с помощью чеснока и лука – популярная и доступная практика, добавила аллерголог. Она сказала, что люди чаще всего очищают и заталкивают их прямо в нос. Однако это может навредить.

"Не знаю ни одного человека, которому бы от нее стало легче. И это не говоря об излечении в принципе. Принцип такого использования продуктов питания строится на том, что они богаты фитонцидами, убивающими микробы, вирусы и грибы. Но такие вещества не защищают от вирусов. Также они неустойчивы во внешней среде", – сказала эксперт.

По ее словам, из-за нахождения чеснока в носу, человек может получить ожог и отеки слизистых. Масло чеснока для закапывания может создать проблемы с дыханием. Врач заявила, при использовании таких методов лечения долго, начнется атрофия слизистой полости носа, разовьется хроническая сухость, что спровоцирует более частые насморки, хронические риниты, гаймориты и прочее.

Специалист рассказала, что лечебный эффект горчичников объясняется наличием в зернах горчицы эфирного масла, выделяющегося при нагревании. Горчичники на коже вызывают согревающее и раздражающее действие. Из-за этого расширяются местные сосуды, усиливается приток крови к нужной зоне.

Аллерголог сказала, что подобный эффект согревания оказывают банки. Но опыт показывает, что процедуры приводят к ожогам кожи. В настоящее время таким средствам предложена более безопасная альтернатива – согревающие кремы и мази.

"Нельзя забывать, что грипп – смертельно опасное заболевание. И экспериментам при нем не место. Необходимо сразу же обращаться к врачу для назначения подходящей терапии. ОРВИ и грипп, в частности, сопровождаются поражением верхних и нижних дыхательных путей, респираторными симптомами разной тяжести. Самостоятельное назначение себе народной терапии, особенно в период острого течения инфекции может только навредить", – сказала Паршина.

По ее словам, способы лечения зависят от состояния пациента. Врач также предупредила, что применение методов народной медицины и антибиотиков при вирусной инфекции может вызвать такие побочные эффекты, как диарея, тошнота, высыпания на коже, обострение других хронических заболеваний.

Ранее педиатр Ольга Татаркина рассказала о самых опасных народных методах лечения детей. По словам врача, для детей опасно растирание спиртом и водкой, вдыхание картофельного пара, полоскание горла керосином, употребление травяных отваров и настоев, закапывание в нос грудного молока, а также сока лука и чеснока.