Популярное лекарство от желудка может вызвать импотенцию

Минздрав РФ: частый приём омепразола может вызвать импотенцию. Вот такие неприятные последствия могут возникнуть, если просто попытаться убрать изжогу или боль в желудке при гастрите и язве.

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Новый побочный эффект у популярного средства обнаружили специалисты ведомства и потребовали включить его в официальную инструкцию по применению препарата.

Как говорится в письме департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий Минздрава РФ, новый побочный эффект обнаружили у препаратов — ингибиторов протонной помпы. К ним относят омепразол, эзомепразол, декслансопразол, антопразол и другие.

Судя по исследованиям медиков, эти препараты вызывают эректильную дисфункцию, но с какой частотой — неизвестно. Понятно лишь то, что отмены лечения она не требует, как и обращения к врачу.

Как выяснилось, в России есть более 90 препаратов с этими действующими веществами. Эти препараты обычно назначают при гастритах и язвах или если уже прописали нестероидные противовоспалительные препараты — для восстановления работы ЖКТ.

В народе же омезом любят баловаться, если болит живот или замучила изжога. Оказывается, это уже не первый случай, когда у омепразола и других схожих с ним препаратов обнаружили новый побочный эффект.