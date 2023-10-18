Популярное лекарство от желудка может вызвать импотенцию
Минздрав РФ: частый приём омепразола может вызвать импотенцию. Вот такие неприятные последствия могут возникнуть, если просто попытаться убрать изжогу или боль в желудке при гастрите и язве.
Новый побочный эффект у популярного средства обнаружили специалисты ведомства и потребовали включить его в официальную инструкцию по применению препарата.
Как говорится в письме департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий Минздрава РФ, новый побочный эффект обнаружили у препаратов — ингибиторов протонной помпы. К ним относят омепразол, эзомепразол, декслансопразол, антопразол и другие.
Судя по исследованиям медиков, эти препараты вызывают эректильную дисфункцию, но с какой частотой — неизвестно. Понятно лишь то, что отмены лечения она не требует, как и обращения к врачу.
Как выяснилось, в России есть более 90 препаратов с этими действующими веществами. Эти препараты обычно назначают при гастритах и язвах или если уже прописали нестероидные противовоспалительные препараты — для восстановления работы ЖКТ.
В народе же омезом любят баловаться, если болит живот или замучила изжога. Оказывается, это уже не первый случай, когда у омепразола и других схожих с ним препаратов обнаружили новый побочный эффект.
Недавно выяснилось , что такие лекарства могут вызвать и почечную недостаточность. Раньше считалось, что такое случается лишь с одним человеком из 1000–10 000. Сейчас же предупреждение стало жёстче и говорит о развитии острого тубулоинтерстициального нефрита с возможным прогрессированием до почечной недостаточности.