Выявлены малоизвестные симптомы рака крови

Усталость, синяки и боли в животе могут быть симптомами рака крови, сообщают DailyMail.

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К ним также можно отнести сильную потливость в ночное время, усталость, повышение температуры и потерю веса.

Первый признак, который должен насторожить, это усталость, часто свидетельствующая об анемии. Это заболевание самостоятельно, но также оно может быть симптомом многих недугов, в том числе и рака крови. Проверить, есть ли у вас анемия, можно самостоятельно: оттяните нижнее веко. Если слизистая бледная, значит, в крови не хватает железа.

Непонятно откуда взявшиеся синяки и покраснения тоже могут быть симптомами рака. Стоит обратить внимание и на повышение температуры, которая в ночное время приводит к потливости.

Боли в животе и вздутие – один из симптомов лейкемии. Внутренние органы страдают от накопленных клеток крови в селезенке, это и вызывает неприятные ощущения.

Еще один опасный симптом – снижение веса без видимых на то причин. Такое похудение называется кахексией. Организм не может усвоить полезные вещества и тратит калории быстрее, чем обычно.

При обнаружении у себя какого-нибудь из этих симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сдать анализы.