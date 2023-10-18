Гастроэнтеролог назвала причины возникновения изжоги

Врач-гастроэнтеролог Милана Халиль рассказала, почему возникает изжога.

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Изжога — чувство жжения, тяжести или боль в верхних отделах живота или за грудиной. Подобное состояние может быть вызвано рядом причин. Первая причина — употребление ряда продуктов питания, вызывающих повышение кислотности: цитрусовых, овощей, фруктов, жареных и жирных блюд.

Кроме того изжогу могут вызвать некомфортная одежда, избыточный вес, интенсивная физическая нагрузка.

Кроме этого, изжога может быть результатом приема лекарственных препаратов. Чаще всего изжога возникает после приема нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, бета-адреноблокаторов, антидепрессантов.