5 вопросов о красных родинках на теле

Красные родинки есть у большинства людей, и они не представляют опасности.

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Об этом пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога Елену Ланихину.

1. Что такое гемангиомы

«Это образования из кровеносных сосудов — разрастание мелких капиллярных сосудов, венозных или артериальных. Они формируются не только на коже, но и на любом внутреннем органе», — рассказала врач.

2. Почему они появляются

Гемангиомы могут быть плоскими, выпуклыми, округлыми или неправильной формы, а также иметь размеры от маленьких до крупных. Чаще всего они представляют собой токсическое повреждение сосудов, которое возникает, например, при отравлении или тяжёлых ОРВИ с высокой температурой. Кроме того, к появлению красных родинок могут привести травмы кожи, такие как сдавливание и трение. Нередко гемангиомы возникают у женщин в тех местах, которые соприкасаются с косточками и лямками бюстгальтера, а у мужчин — в области пояса, где эпидермис травмируется ремнём.

3. Правда ли, что красные родинки — признак рака?

«Сами гемангиомы не опасны и не являются предраковыми симптомами, как многие ошибочно полагают», — подчеркнул дерматолог.

4. Нужно ли их удалять

Если новообразований много, косметолог советует обследовать печень и поджелудочную железу. Важно предохранять родинки от травм, так как они могут сильно кровоточить.

«Нередко именно врождённые образования проходят сами по себе, с ростом ребёнка гемангиома может рассосаться», — предупредила Ланихина.

Удалять такие родинки можно только в том случае, если они большие и расположены на видном месте, либо если существует риск травмировать их одеждой или обувью.

5. Методы лечения: