Почему у людей появляется аллергия на орехи

Орехи являются одним из восьми главных аллергенов среди продуктов.

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Около трёх процентов всего населения страдает такой аллергией. Она появляется из-за особых протеинов, которые есть в составе этого продукта.

Даже малейшее попадание орехов в организм может вызвать сильную аллергию. На упаковках продуктов указывают, что в них могут содержаться следы орехов. Надпись важна для аллергиков.

Также стоит исключить из обихода косметические средства, в которых есть арахис, миндаль, фундук, кешью, бразильский орех, пекан, фисташки и грецкий орех.

Аллергию иногда путают с непереносимостью продукта. Последняя возникает, когда организм не вырабатывает необходимых ферментов.

Однако аллергия намного опаснее, потому что её последствия могут быть очень тяжёлыми, в том числе рвота и тошнота, расстройство кишечника, аллергический дерматит, отёки и зуд во рту, слезоточивость, кашель, чихание, сухость кожи.

При малейших признаках аллергии нужно сразу же обращаться к врачу, особенно, если пострадал ребёнок. Медлить нельзя.