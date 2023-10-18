Рассеянность у женщин может указывать на синдром поликистозных яичников

«Туман в голове» также связали с понижением сахара в крови.

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«Туман в голове» или рассеянность может указывать на синдром поликистозных яичников, заявил диетолог Джоди Релф в разговоре с изданием The Sun.

По словам специалиста, женщины, столкнувшиеся с этой патологией, нередко жалуются на некую рассеянность и рассказывают, что им сложно что-то вспомнить или работать в режиме многозадачности.

Кроме того, рассеянность в некоторых случаях указывает на снижение сахара в крови, говорит Релф.