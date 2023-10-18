На Россию надвигается «тройная» эпидемия

"Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний", – заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

Также специалист заявила, что COVID-19 уже не так опасен, как в самом начале пандемии, и сейчас он переносится пациентами гораздо легче. При этом коронавирус стал более заразным, и у него начали появляться новые штаммы, пишет РЕН ТВ.