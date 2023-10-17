Кто может стать жертвой моббинга и как бороться с коллективом

Моббинг, так называется «взрослый» буллинг, или травля — проблема, с которой может столкнуться почти любой человек. Чаще всего во взрослом возрасте это происходит на работе или в кругу знакомых. Что делать, если вы стали жертвой некорректного поведения окружающих, и как им противостоять — в материале «Вечерней Москвы».

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Кто может стать жертвой моббинга

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По словам врача-психотерапевта, сексолога, психиатра Алексея Вилкова, коллектив чаще всего выбирает жертвой буллинга личностей, которые чем-либо не похожи на остальных.

"Это люди более замкнутые, у них заниженные коммуникативные навыки. Им свойственны робость, смущение, неуверенность в себе и нежелание лишний раз вступать в диалог с окружающими, что вызывает недопонимание у коллег и провоцирует их настрой против такого индивидуума", — пояснил Вилков.

Второй тип людей, которые могут стать объектом удивления и насмешек — это люди с нестандартным мышлением и отношением к работе.

"Люди яркие, необычные, с прекрасным образным мышлением или нестандартной внешностью тоже рискуют стать мишенью для моббинга. Все, что не вписывается под общие стандарты, которые приняты в обществе, будет вызывать нежелательную реакцию", — отметил психотерапевт.

Как противостоять травле

Чтобы коллеги перестали вас задевать, вам придется научиться отстаивать свои границы, посоветовал эксперт.

"Они должны понять, что подобное отношение к себе вы терпеть не намерены и в ответ будете действовать зеркально. Грубо говоря — глаз за глаз. В таком случае оппоненты поймут, что вы требуете к себе уважения, и перестанут проявлять агрессию", — порекомендовал психотерапевт.

Второй действенный способ — полное игнорирование злопыхателей, которые получают наслаждение от мысли, что им удается вас задеть, добавил специалист.

"Поверьте, ни что так не бьет по самооценке, как отсутствие каких-либо эмоций по отношению к человеку, — объяснил Вилков. — Вообще не обращайте внимания на выпады коллег — у них пропадут мотивация и желание с вами как-либо огрызаться".