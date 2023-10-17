Названы болезни, на которые может указывать ночная потливость

Потоотделение помогает поддерживать оптимальную температуру тела, при которой все органы могут эффективно работать. Однако ночная потливость может свидетельствовать о развитии ряда заболеваний.

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Специалисты из Национального института здравоохранения Великобритании рассказали, что чрезмерное потоотделение во время сна, особенно в холодные месяцы, наблюдается при гипертонии и онкологии. Во втором случае, как правило, также проявляется отек лимфатического узла в области шеи, подмышек и паха.

Помимо этого, отмечают врачи, чрезмерное потоотделение является одним из признаков ВИЧ. Заболевание почти всегда сопровождается диареей, потерей веса и болью в суставах, обращают внимание эксперты.