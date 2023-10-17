Симптомы проблем с желчным пузырем: видео
Желчный пузырь – это полый орган, расположенный под печенью.
Этот небольшой орган играет важную роль в процессе переваривания и усвоения пищи. Однако у многих людей в течение жизни развиваются различные заболевания желчного пузыря, что проявляется характерными симптомами.
Основные симптомы проблем с желчным пузырем:
- Боль в правом подреберье, часто с иррадиацией в правое плечо или лопатку. Боль может быть приступообразной или постоянной.
- Тошнота и рвота, особенно после приема жирной или жареной пищи.
- Горечь во рту, изжога.
При наличии одного или нескольких симптомов стоит обратиться к специалисту.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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