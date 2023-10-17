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Симптомы проблем с желчным пузырем: видео

Желчный пузырь – это полый орган, расположенный под печенью.

Этот небольшой орган играет важную роль в процессе переваривания и усвоения пищи. Однако у многих людей в течение жизни развиваются различные заболевания желчного пузыря, что проявляется характерными симптомами.

Основные симптомы проблем с желчным пузырем:

  • Боль в правом подреберье, часто с иррадиацией в правое плечо или лопатку. Боль может быть приступообразной или постоянной.
  • Тошнота и рвота, особенно после приема жирной или жареной пищи.
  • Горечь во рту, изжога.

При наличии одного или нескольких симптомов стоит обратиться к специалисту.

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Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.

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