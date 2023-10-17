Желчный пузырь – это полый орган, расположенный под печенью.

Этот небольшой орган играет важную роль в процессе переваривания и усвоения пищи. Однако у многих людей в течение жизни развиваются различные заболевания желчного пузыря, что проявляется характерными симптомами.

Основные симптомы проблем с желчным пузырем:

Боль в правом подреберье, часто с иррадиацией в правое плечо или лопатку. Боль может быть приступообразной или постоянной.

Тошнота и рвота, особенно после приема жирной или жареной пищи.

Горечь во рту, изжога.

При наличии одного или нескольких симптомов стоит обратиться к специалисту.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.