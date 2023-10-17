Врачи предупредили об опасных причинах спутанности сознания

При спутанности сознания не только тяжело сосредоточиться и выполнять трудовые обязанности, но и справляться с бытовыми задачами. Врачи рассказали изданию The Sun, о каких заболеваниях может свидетельствовать такое состояние.

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Так, нарушение способности ориентироваться во времени и пространстве и снижение внимания наблюдаются у пациентов с синдромом поликистозных яичников, при проблемах с ЖКТ и стрессе. И если в первых двух случаях подобные ощущения сопутствуют другим симптомам, то в последнем они являются основным последствием стрессового состояния.

Также, по словам британских специалистов, спутанность сознания проявляется при профиците сахара в крови и непереносимости гистамина. В данных обстоятельствах следует отказаться от продуктов с высоким содержанием этих компонентов.

Помимо этого, состояние сумеречного сознания может беспокоить человека при дефиците питательных веществ. Во избежание этого врачи рекомендуют потреблять больше мяса, яиц, зелень, орехов и цельнозерновых продуктов.