Врач Елизарова предупредила о том, что нельзя сдерживать чихание
Лор-врач Людмила Елизарова рассказала, почему нельзя сдерживать чихание, в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, сдерживание чихания может привести к нарушению слуха.
«Чихание – это физиологический процесс, который помогает освободить нос от слизи. Это важно, потому что в ней могут содержаться вирусы и бактерии. Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать, но для этого потребуется зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы все равно чихнете, но сделаете это как бы внутри", – рассказала Людмила Елизарова.
Однако врач предупредила, что попытки сдержать чихание могут чреваты нарушением работы органов слуха.
Все дело в том, что при задержке чихания возникает давление, направленное внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. Слизь, которая должна была выйти при чихании, попадает внутрь, из-за чего возрастает риск инфицирования слуховой трубы, среднего уха, может развиться синусит и подняться внутричерепное давление.