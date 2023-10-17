«Чихание – это физиологический процесс, который помогает освободить нос от слизи. Это важно, потому что в ней могут содержаться вирусы и бактерии. Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать, но для этого потребуется зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы все равно чихнете, но сделаете это как бы внутри", – рассказала Людмила Елизарова.