Врач рассказала об опасности скрытых венерических заболеваний

Врач акушер-гинеколог Юлия Францкевич рассказала об опасности скрытых венерических заболеваний для женской и мужской половых систем.

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Эксперт пояснила, что если отсутствует своевременная диагностика и лечение венерических заболеваний, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы выявить инфекции вовремя, необходимо регулярно проходить профилактические обследования, а при появлении каких-либо симптомов незамедлительно обращаться к медикам.

Самым частым осложнением инфекций, передающихся половым путем, у женщин считается непроходимость маточных труб, спаечный процесс малого таза, хронический эндометрит и как следствие, бесплодие. Если женщине удалось забеременеть при наличии ИППП, то может произойти многоводье или маловодье, внутриутробное инфицирование плода.