Кому грозит остеопороз и какой он бывает

Остеопороз может возникнуть в любом возрасте. Почему проявляется необычайная ломкость костей, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-ревматолога, кандидат медицинских наук Марину Шупину.

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Согласно статистике, патология грозит каждой третьей женщине и каждому пятому мужчине старше 50 лет. Однако это заболевание может встречаться и среди детей и подростков до 18 лет.

« Остеопороз имеет тяжелейшие последствия. Переломы позвонков и других костей приводят к нетрудоспособности и инвалидности. В результате перелома шейки бедра около 10-20% пациентов умирает в течение первого года», — заметила ревматолог.

Различают два вида остеопороза: первичный и вторичный. Первичный возникает в период постменопаузы (он связан с дефицитом эстрогенов). Патология может проявиться из-за недостатка витамина Д и кальция или нарушения их всасывания.

«Ювенильный остеопороз у детей и подростков до 18 лет и идиопатический остеопороз может развиваться начиная с 18 лет. Причины при тщательном обследовании установить не удаётся», — прокомментировала Шупина.