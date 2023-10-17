Терапевт заявила, что таблетки нельзя запивать чаем или соком
Эти напитки могут содержать вещества, нейтрализующие действие таблеток.
Терапевт Елизавета Быкова рассказала в разговоре с порталом 74.ru, как правильно запивать таблетки. По словам эксперта, лучше всего для этого подходит чистая вода комнатной температуры.
Зато от чая и сока лучше отказаться, отметила Быкова и объяснила, что в этих напитках могут оказаться вещества, нейтрализующие действие таблеток.
В соке, например, содержатся органические кислоты, вступающие в реакцию с препаратом и изменяющие его химическую структуру, привела пример врач.
При этом она отметила, что важно именно запивать таблетки, поскольку так сводится к минимуму вероятность удушья и травмы пищевода.
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