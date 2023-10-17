Несмотря на то, что симптомы похожи, ОРВИ, грипп и СOVID-19 остаются разными заболеваниями. Об этом рассказала врач - эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с изданием "Российская газета".

По словам специалиста, и грипп, и ОРВИ относятся к острым респираторным вирусным заболеваниям, но вызываются разными вирусами, причем вирусов ОРВИ более двухсот. Грипп чаще всего начинается довольно остро: с резкого повышения температуры до 39 градусов и выше, слабости, ломоты во всем теле. Заложенность носа и кашель проявляются позже.

ОРВИ начинает более плавно, кашель и насморк появляются почти сразу, температура поднимается не слишком сильно, легко сбивается и держится 2-3 дня. .