Врач Уланкина объяснила, как отличить грипп от ОРВИ
Несмотря на то, что симптомы похожи, ОРВИ, грипп и СOVID-19 остаются разными заболеваниями. Об этом рассказала врач - эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с изданием "Российская газета".
По словам специалиста, и грипп, и ОРВИ относятся к острым респираторным вирусным заболеваниям, но вызываются разными вирусами, причем вирусов ОРВИ более двухсот. Грипп чаще всего начинается довольно остро: с резкого повышения температуры до 39 градусов и выше, слабости, ломоты во всем теле. Заложенность носа и кашель проявляются позже.
ОРВИ начинает более плавно, кашель и насморк появляются почти сразу, температура поднимается не слишком сильно, легко сбивается и держится 2-3 дня. .
Как объяснила Ольга Уланкина, коронавирус также относится к группе вирусов ОРВИ. Но у него выделяются такие отличия, как более длительный инкубационный период. Также врач отметила, что ОРВИ проходит за 5-7 дней, коронавирус может длиться несколько недель, а грипп опасен своими осложнениями.