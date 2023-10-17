Перечислены неожиданные последствия плоскостопия

Из-за неправильной нагрузки на стопы сдавливаются сосуды и нарушается кровообращение. От этого может пострадать и зрение. Ещё плоскостопие может добавить морщин.

Подробнее о влиянии плоскостопия на здоровье рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

Плоскостопие и близорукость Плоскостопием страдают около 45% всех взрослых людей, причём среди женщин заболевание встречается чаще. Почему же уплощённая стопа — это плохо? В норме стопа по своей форме напоминает арку. Такое строение позволяет ей смягчать нагрузку на ноги при ходьбе и беге.

Если стопа плоская, то она не может служить амортизатором. В итоге высокая ударная нагрузка идёт на мышцы ног и на позвоночник. Но эти мышцы не рассчитаны на такую усиленную работу, поэтому они перенапрягаются. Дальше проблемы появляются одна за другой, как по цепочке: портится осанка, страдает поясница, возникают спазмы в мышцах шеи.

«Нарушение кровотока в сосудах, питающих головной мозг, сказывается и на зрительной функции. Миопия (близорукость) и плоскостопие не просто следствие друг друга, но и сигнал о врождённой слабости мышечно-связочного аппарата», — отметила Ольга Чижевская в беседе с «Аргументами и фактами».

Плоскостопие и морщины Перенапряжение мышц в нижней части тела сказывается и на лице. Дело в том, что мышцы связаны: миофасциальная цепь начинается на подошвах стоп и заканчивается на лбу, поэтому из-за плоскостопия могут появиться глубокие складки на лбу, между бровями и в носо­губной области.

«Нарушение кровоснабжения влияет и на состояние кожи — ей не хватает кислорода», — добавила врач.

Вот какие ещё проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за плоскостопия: