Перечислены неожиданные последствия плоскостопия
Из-за неправильной нагрузки на стопы сдавливаются сосуды и нарушается кровообращение. От этого может пострадать и зрение. Ещё плоскостопие может добавить морщин.
Подробнее о влиянии плоскостопия на здоровье рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.
Плоскостопие и близорукость Плоскостопием страдают около 45% всех взрослых людей, причём среди женщин заболевание встречается чаще. Почему же уплощённая стопа — это плохо? В норме стопа по своей форме напоминает арку. Такое строение позволяет ей смягчать нагрузку на ноги при ходьбе и беге.
Если стопа плоская, то она не может служить амортизатором. В итоге высокая ударная нагрузка идёт на мышцы ног и на позвоночник. Но эти мышцы не рассчитаны на такую усиленную работу, поэтому они перенапрягаются. Дальше проблемы появляются одна за другой, как по цепочке: портится осанка, страдает поясница, возникают спазмы в мышцах шеи.
«Нарушение кровотока в сосудах, питающих головной мозг, сказывается и на зрительной функции. Миопия (близорукость) и плоскостопие не просто следствие друг друга, но и сигнал о врождённой слабости мышечно-связочного аппарата», — отметила Ольга Чижевская в беседе с «Аргументами и фактами».
Плоскостопие и морщины Перенапряжение мышц в нижней части тела сказывается и на лице. Дело в том, что мышцы связаны: миофасциальная цепь начинается на подошвах стоп и заканчивается на лбу, поэтому из-за плоскостопия могут появиться глубокие складки на лбу, между бровями и в носогубной области.
«Нарушение кровоснабжения влияет и на состояние кожи — ей не хватает кислорода», — добавила врач.
Вот какие ещё проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за плоскостопия:
- Головная боль — из-за спазмов в мышцах шеи в плечевом поясе нарушается кровоток — отсюда и боли в голове.
- Нарушение прикуса — перенапряжение в мышцах ног и нарушение осанки приводят к проблемам в челюстно-лицевой зоне.
- Деформационный птоз — возрастное опущение мягких тканей. Плоскостопие ускоряет процесс.
- Варикоз — из-за деформации стопы появляются застой крови в ногах и сосудистые звёздочки.