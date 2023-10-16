Психотерапевт объяснила, как жизнь в большом городе влияет на психику

Психотерапевт Крашкина объяснила, почему жизнь в большом городе убивает психику
Врач-психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что проживание в большом городе может спровоцировать развитие тревожных расстройств и даже депрессии. Она также объяснила, почему мегаполисы негативно влияют на психику.
«Периодически испытывать беспокойство нормально! Но если тревожные состояния становятся привычным фоном жизни и снижают ее качество, то стоит задуматься», – отметила она.
Ирина Крашкина перечислила факторы, которые могут привести к психическим расстройствам и постоянной тревожности. Во-первых, жизнь в мегаполисе требует от человека постоянной адаптации к новым условиям, а также высокой конкурентоспособности и продуктивности, все это сильно влияет на психику. Во-вторых, постоянный шум и загрязнение окружающей среды плохо сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье, а также может быть причиной постоянной раздраженности.
Социальная изоляция, вызванная переездом в большой город, и потеря старых связей с родными и близкими тоже может спровоцировать печаль и хандру.
Кроме того, нередко в крупных городах человеку становится труднее вести здоровый образ жизни. Он меньше занимается физической активностью, неправильно питается и приобретает различные вредные привычки, все это тоже может спровоцировать проблемы с психическим здоровьем.
Психотерапевт напомнила о симптомах тревожного расстройства. Среди них учащенное сердцебиение, потливость, головокружение, тошнота, а также постоянное раздражение, напряженность или возбуждение и проблемы со сном, передает Life.ru. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что психотерапевт объяснила, в каких случаях нельзя игнорировать проблемы с психикой. Она также рассказала, как отличить простую раздражительность от психического расстройства.