Психотерапевт объяснила, как жизнь в большом городе влияет на психику

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что проживание в большом городе может спровоцировать развитие тревожных расстройств и даже депрессии. Она также объяснила, почему мегаполисы негативно влияют на психику.

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«Периодически испытывать беспокойство нормально! Но если тревожные состояния становятся привычным фоном жизни и снижают ее качество, то стоит задуматься», – отметила она.

Ирина Крашкина перечислила факторы, которые могут привести к психическим расстройствам и постоянной тревожности. Во-первых, жизнь в мегаполисе требует от человека постоянной адаптации к новым условиям, а также высокой конкурентоспособности и продуктивности, все это сильно влияет на психику. Во-вторых, постоянный шум и загрязнение окружающей среды плохо сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье, а также может быть причиной постоянной раздраженности.

Социальная изоляция, вызванная переездом в большой город, и потеря старых связей с родными и близкими тоже может спровоцировать печаль и хандру.

Кроме того, нередко в крупных городах человеку становится труднее вести здоровый образ жизни. Он меньше занимается физической активностью, неправильно питается и приобретает различные вредные привычки, все это тоже может спровоцировать проблемы с психическим здоровьем.