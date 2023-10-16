Психотерапевт объяснила, о чем говорит расхожий диагноз "вегетососудистая дистония"

Не так давно в соцсетях появилась новость: на репетиции стало плохо актрисе Вахтанговского театра, она упала в обморок. Врачи "скорой" констатировали резкое снижение артериального давления и поставили актрисе диагноз "расстройство вегетативной нервной системы".

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Из-за чего возникают такие проблемы и что с этим делать, "Российской газете" рассказала врач-психотерапевт клиники академика Ройтберга "Медицина" Ирина Крашкина.

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"Вообще говоря, термин "вегетативное нервное расстройство" отсутствует в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). А в МКБ 11-го пересмотра для обозначения функциональных расстройств нервной системы предлагается термин "Нарушения вегетативной нервной системы неуточненные". Вместе с тем, в России и странах постсоветского пространства это один из самых популярных диагнозов", - говорит Ирина Крашкина.

Но все-таки это скорее не диагноз, а состояние - сочетание многообразных симптомов, которые указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы.

Причины такого расстройства могут быть самые разные и соответственно, прежде, чем начинать терапию - нужно выяснить, от чего, собственно, лечить.

"Под этими симптомами могут скрываться самые разные заболевания и расстройства, на диагностику которых должно быть направлено пристальное внимание. Как правило, при дисфункции вегетативной нервной системы могут наблюдаются самые разные симптомы со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, терморегуляции, потоотделения", - перечислила доктор Крашкина.

У пациентов может повышаться температура тела, они жалуются на астению (слабость, утомляемость), ощущение онемения, зуда, жжения, боли в разных частях тела, тревожность, раздражительность, беспокойство, напряжение мышц, головные боли, повышенную потливость, чувство неполного вдоха и многое другое.

"Главное, о чем нужно знать пациенту - нарушения вегетативной нервной системы, как правило, вторичны, то есть возникают на фоне соматических (телесных) или психических заболеваний, - поясняет Ирина Крашкина. - Это могут быть эндокринные нарушения, например, заболевания щитовидной железы. Так, снижение выработки гормонов щитовидной железы приводит к гипотиреозу, при котором отмечаются апатия, сонливость, быстрая утомляемость, трудности в концентрации внимания, депрессия, зябкость, запоры. При избыточной выработке гормонов щитовидной железы - гипертиреозе - пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, тремор рук, потливость, чувство жара и плохую переносимость жары, плаксивость, раздражительность, бессонницу, метеоризм. Кроме того, симптомы дисфункции вегетативной нервной системы встречаются при железодефицитной анемии, при других соматических заболеваниях, например, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарном диабете, нарушениях работы различных отделов нервной системы".

Более того, под маской вегетативного нервного расстройства часто обнаруживаются тревожные расстройства, - предупреждает психотерапевт.

"Они могут проявляться в виде панических атак, генерализованного тревожного расстройства, депрессии", - отмечает доктор Крашкина.

Вот почему первый шаг - выяснить причину расстройства вегетативной нервной системы и воздействовать на основное заболевание.