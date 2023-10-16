Что известно о штамме ковида XBB-1 и кто в зоне риска

В Москве стартовали клинические исследования двух вакцин против новой разновидности коронавирусной инфекции XBB-1. Речь идет о двухкомпонентном «Спутнике V» и однокомпонентном «Спутнике Лайт» с обновленным антигенным составом. Что из себя представляет новый штамм COVID-19 XBB-1 и чем он отличается от остальных, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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По словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберта Альтштейна, XBB-1 — это один из вариантов «омикрона», который не представляет угрозы для жизни, в отличие от его предшественников.

— Сам штамм появился зимой прошлого года. Летальных исходов он вызывает гораздо меньше: порядка двух десятых процентов от общего числа заболевших. Но эта статистика ухудшится, если люди не начнут своевременно обращаться за медицинской помощью. Вирус коварен, несмотря на то, что болезнь изначально проходит в достаточно легкой форме. В зону риска, безусловно, попадают пожилые люди, поскольку у них ослаблен иммунитет, — сообщил врач-вирусолог.

Также специалист напомнил о важности профилактических мер, которые стоит соблюдать. Связано это с тем, что зимой люди чаще болеют, к тому же велик риск появления более заразных и опасных для человека разновидностей коронавируса.

— Что касается профилактики, то я рекомендую мыть руки после посещения общественных мест, а также использовать маски и перчатки, — рассказал доктор медицинских наук.