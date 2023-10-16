Врачи извлекли из желудка ребенка металлическую заколку

В Уфе четырехлетняя девочка случайно проглотила металлическую заколку в виде стрекозы, ее экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Башкирии.

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В ходе обследования ребенка медики обнаружили в желудке инородный предмет — металлическую заколку в форме бабочки, которую девочка проглотила, играя дома.