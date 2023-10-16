5 странных признаков болезни Альцгеймера

В надежде разработать простые тесты для выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии ученые задействовали виртуальную реальность.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона сравнили 31 здорового молодого человека с 36 здоровыми пожилыми людьми и 43 пациентами с легкими когнитивными нарушениями. Испытуемым нужно было пройти по изогнутому маршруту с поворотом, сперва ориентируясь на конусы, видимые в очках виртуальной реальности, а затем вернуться той же дорогой по памяти.

Выяснилось, что люди с подтвержденным заболеванием испытывают определенные проблемы с навигацией: на поворотах им кажется, что они развернулись сильнее, чем это есть на самом деле. Теперь команда ученых планирует проверить результаты на большем количестве людей. Если данные получится подтвердить, в будущем тест поможет многим людям вовремя начать поддерживающую терапию.

Впрочем, науке известны и другие специфические признаки болезни мозга. Так, людям с болезнью Альцгеймера свойственно раздавать деньги незнакомцам. Кроме того, о заболевании могут говорить перемены в чувстве юмора: растет интерес к абсурдным комедиям. А при FDT (лобно-височной долевой дегенерации) и вовсе смешным кажется то, что здоровому человеку таким не представляется, например неправильно припаркованный автомобиль.

Также одно из исследований выявило изменение стиля вождения у участников с диагностированным Альцгеймером. Как правило, они ездили медленно и могли внезапно изменить направление движения. Другой эксперимент ученых доказал, что одним из симптомов заболевания можно считать неуместную брань, особенно если ранее за человеком тяги к нецензурщине не замечали.