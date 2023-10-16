Гинеколог предупредила, что можно заболеть ИППП через бытовые предметы

Заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем, можно даже через бытовые вещи, уверена акушер-гинеколог Юлия Францкевич.

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В беседе с RuNews24 она рассказала, что можно подхватить вирус простого герпеса во время поцелуя с человеком, у которого эта болезнь находится в острой форме.

А ВИЧ и вирусы гепатитов В и С могут передаваться через нестерильные медицинские инструменты и маникюрные принадлежности, а также иглы для татуировок и пирсинга.

Врач отметила, что можно заразиться даже от простых вещей, таких как полотенце, зубная щетка, бритва и так далее, если они принадлежат инфицированному человеку. Это возможно только при наличии гепатита В, сифилисе и трихомониазе. Другие заболевания не могут передаваться из внешней среды, так как быстро погибают.

Некоторые вирусы могут передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью. Среди них вирусы гепатитов В и С, ВИЧ и прочие заболевания.