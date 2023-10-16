Гинеколог предупредила, что можно заболеть ИППП через бытовые предметы

Гинеколог Францкевич предупредила, что можно заболеть ИППП через бытовые предметы
Заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем, можно даже через бытовые вещи, уверена акушер-гинеколог Юлия Францкевич.
В беседе с RuNews24 она рассказала, что можно подхватить вирус простого герпеса во время поцелуя с человеком, у которого эта болезнь находится в острой форме.
А ВИЧ и вирусы гепатитов В и С могут передаваться через нестерильные медицинские инструменты и маникюрные принадлежности, а также иглы для татуировок и пирсинга.
Врач отметила, что можно заразиться даже от простых вещей, таких как полотенце, зубная щетка, бритва и так далее, если они принадлежат инфицированному человеку. Это возможно только при наличии гепатита В, сифилисе и трихомониазе. Другие заболевания не могут передаваться из внешней среды, так как быстро погибают.
Некоторые вирусы могут передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью. Среди них вирусы гепатитов В и С, ВИЧ и прочие заболевания.
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